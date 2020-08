“마치 저희가 거부해 안 된 것처럼 떠넘겨”

[아시아경제 임춘한 기자] 미래통합당은 17일 문재인 대통령과 여야 대표 간의 회동과 관련해 “청와대는 회담을 공식 제안한 적이 없다”며 “빈말로 지나가듯 언저리에 던져놓고 마치 저희가 거부해서 성사가 안 된 것처럼 떠넘기고 있다”고 밝혔다.

김은혜 통합당 대변인은 이날 입장문을 통해 “지금까지 문 대통령의 여야 회동에서 국민 삶이 나아진 적이 있느냐. 단 한 번도 없다”며 이같이 말했다.

김 대변인은 “21대 국회 들어서서 법사위원장 강탈·의회 독식 등 청와대 하고 싶은 대로 다하더니 이제 와서 돌변해 ‘회담하자 ‘팔을 비튼다”며 “힘으로 밀어붙이는 데에 익숙해지시더니 대화마저 강매하고 있다”고 지적했다.

김 대변인은 “국면 전환 쇼에 무턱대고 따르라 하면 저희는 따를 수 없다”며 “무례하다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr