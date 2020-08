靑 "21일 정당대표 초청했지만 통합당이 '불가' 통보"

[아시아경제 손선희 기자] 청와대가 오는 21일 문재인 대통령과 여야 정당 대표와의 회동을 제안했으나 야당 측이 이를 거절해 불발된 것으로 전해졌다.

최재성 청와대 정무수석은 17일 춘추관에서 브리핑을 갖고 "당대표를 초청해 국정전반에 대해 의제를 구제받지 않고 허심탄회하게 논의하는 자리를 마련하고자, 지난 13일 신임 정무수석으로서 김종인 미래통합당 비상대책위원장을 예방해 초청의사를 밝혔다"면서 "그러나 통합당은 21일로 예정됐던 일정이 불가함을 밝혀왔다"고 밝혔다.

다만 최 수석은 "문 대통령의 정당대표 대화 제안은 언제든 열려있다"며 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 및 수해, 경제위기 등 국가적으로 어려운 시기에 정치권이 함께 힘과 지혜를 모아주길 당부드린다"고 말했다.

청와대 고위 관계자는 야당 측에서 '21일 회동'을 거절한 배경에 대해 "특별한 이유를 전달받은 바 없다"고 말했다. 이번 여야대표 초청 취지에 대해서는 "2018년 여야정 국정상설협의체 합의 후 오랫동안 진행이 안 됐다"며 "지난 2, 5월 문 대통령이 정당대표 및 원내대표를 만나 각각 대화했고, '3개월에 한 번씩 (대화)한다'는 합의에 따라 8월에 만날 것을 제안했던 것"이라고 설명했다.

