코로나 재확산에 삼성·LG 전자업계도 '비상'

[아시아경제 이창환 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 재확산이 뚜렷해 지면서 삼성과 LG 등 국내 전자업계도 확진자가 나오는 등 비상이 걸렸다. 당장 생산이나 영업에 피해가 있는 것은 아니지만 생산 중단과 같은 대형 피해를 막기 위해 철저한 예방과 대응이 필요하다는 지적이다.

17일 관련업계에 따르면 삼성전자 경기도 화성 반도체 사업장에서 협력사 직원이 지난 14일 코로나19 확진 판정을 받았다.

생산 차질이나 피해는 없었지만 삼성전자는 확진자의 동선을 파악해 방역하고 접촉 의심 직원도 자택 대기 조치하는 등 발빠른 대응에 나섰다.

최근 서울과 경기도를 중심으로 코로나19 환자가 급증하면서 삼성전자 코로나19 비상대응 태스크포스(TF)는 이번 연휴 시작 전에 "외출을 가급적 삼가고 집에 머물길 부탁한다"고 전 임직원에게 공지한 바 있다.

또한 삼성 전 계열사는 매주 일요일 임직원들이 모바일로 관련 증상 유무 등을 입력하도록 하는 문진을 실시하고 있다.

전일 LG디스플레이 경기도 파주 사업장에서도 코로나19 확진자가 나왔다. 해당 직원은 확진자의 접촉자로 분류돼 자가 격리 중인 상태에서 검사를 받은 것으로 알려졌다.

LG디스플레이에 따르면 해당 직원 밀접 접촉자로 분류된 LG디스플레이 직원들도 코로나19 검사를 받았고, 음성 판정 받았다. 자가 격리 중에 확진 판정을 받았기 때문에 패널 생산라인은 모두 정상 가동 중이다.

LG전자의 경우 지난달부터 해외 출장을 갔다가 복귀한 직원들이 쓰는 사내 격리시설을 평택, 구미 등에서 운영 중에 있다.

전자업계의 한 관계자는 "현재 코로나19가 빠르게 재확산되면서 회사 내에서도 추가 확진자가 발생할 가능성이 있다"며 "생산차질을 막기 위한 철저한 예방이 필요하다"고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr