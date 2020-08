"오늘부터 범부처 수도권긴급대응반 가동…종교시설·음식점 등 점검"

경찰청 협조…명부상 정보가 부정확한 사람은 조속히 격리

[아시아경제 장세희 기자]정부가 수도권 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19) 위기에 대응해 범부처 긴급대응반을 가동하기로 했다. 최근 교회를 통한 수도권 집단감염이 일어나면서 이같은 결정을 내린 것으로 풀이된다.

보건복지부 중앙사고수습본부(중수본)은 17일 중앙재난안전대책본부 회의에서 이 같은 내용의 수도권 코로나19 공동 대응방안을 보고했다.

이날부터 활동을 시작하는 긴급대응반은 수도권 내 발생한 집단감염의 경로와 역학조사 내용을 분석하고 관련 행정절차를 진행하는 업무 등을 지원한다. 또 위법하고 부당한 역학조사의 방해·위반 행위에 대해 대처하는 일도 맡는다.

최근 수도권 교회를 중심으로 확진자가 급증하는 상황에서 광복절 대규모 집회로 인해 대규모 역학조사 수요가 발생할 것으로 예상됨에 따라, 중수본은 확진자의 가족·직장·학교·요양시설·종교시설 등을 중심으로 접촉자 조사를 진행할 예정이다. 조사는 확진자의 증상 발현 2일 전부터 5일 후까지 감염력이 높은 점을 고려해, 이 기간에 맞춰 시행된다.

서울·경기 지역에는 각 4명의 중앙역학조사관과 지방자치단체 보건소 방역인력이 함께 확진자 심층 역학조사와 시설 위험평가를 진행한다.

지자체는 시·도 권역별 긴급지원팀을 가동하고 도보·자동차 이동형 선별진료소를 추가 설치·운영한다. 선별진료소 검사가 어려운 고령자·장애인에 대해서는 방문 검체 채취를 실시할 계획이다.

중수본과 긴급지원팀은 도보·자동차이동형 선별진료소를 추가 설치·운영하고 선별진료소에서 검사받기 어려운 고령자·장애인을 위해 방문 검체채취를 실시하기로 했다.

중수본은 또 자가격리자 관리를 위해선 경찰청 등과 협조해 명부상 정보가 부정확한 사람을 대상으로 조속히 격리하고 검사받을 수 있도록 안내할 예정이다.

또 자가격리자에게는 전담공무원을 일대일로 즉시 배치해 자가격리 앱을 통해 증상 발현과 이탈 여부 등을 확인하게 하고, 격리생활에서 이탈할 경우 무관용으로 대응할 계획이다.

김강립 중앙재난안전대책본부 1총괄조정관은 "밀폐된 공간에서 밀집·밀접 접촉이 불가피한 유흥시설뿐 아니라 종교시설, 음식점 등에 대해서도 특별점검을 실시할 계획"이라고 말했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr