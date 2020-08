[아시아경제 장세희 기자]아베 신조 일본 총리가 병원 검진을 받고 있다.

교도통신은 아베 총리가 17일 오전 10시 30분께 도쿄 게이오 대학 병원에 들어갔다며 정확한 이유는 알려지지 않았지만 "통상적인 건강 검진"인 것으로 보인다고 전했다.

아베 총리는 게이오대학 병원에서 6개월에 한 차례 정도 건강 검진을 받아왔다. 최근에는 지난 6월 13일 받았다.

최근 아베 총리는 건강 이상설에 휩싸였다.

지난 4일 발매된 사진 전문 주간지 '플래시'가 지난 7월 6일 관저 내 집무실에서 아베 총리가 피를 토한 것으로 알려졌다고 보도했다.

이에 대해 일본 정부 대변인인 스가 요시히데 관방장관은 토혈 문제에 대해선 즉답을 피한 채 아베 총리의 건강에 아무런 문제가 없다고 해명했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr