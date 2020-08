속보[아시아경제 허미담 기자] 16일 경기도 부천시는 사랑제일교회와 관련한 코로나19 확진자가 3명 발생했다고 밝혔다.

시에 따르면 송내동 거주자 60대 A씨, 심곡본동 거주자 40대 B씨, 소사본동 거주자 60대 C씨 등 3명은 발열과 기침 등의 증상을 보여 코로나19 검사를 받은 결과 확진 판정을 받았다.

최근 A씨와 B씨는 사랑제일교회를 방문했으며, C씨는 사랑제일교회 관련 확진자와 접촉한 것으로 조사됐다.

이로써 코로나19 누적 확진자 수는 192명이다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr