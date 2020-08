수도권서만 신규확진자 최소 120명…"급확산 우려"

[아시아경제 유현석 기자] 서울과 경기 등 수도권을 중심으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 속출하면서 '수도권 대유행'의 우려가 커지고 있다.

14일 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 103명을 기록한 가운데 이후로 서울과 경기에서 최소 120명의 확진자가 새로 발생해 15일 발표될 일일 신규 확진자 수도 100명을 훌쩍 넘을 것으로 전망된다.

서울시에 따르면 이날 0시 이후 오후 6시까지 18시간 동안 서울에서 확진 판정을 받은 신규 환자는 58명으로 집계됐다. 이는 코로나19 사태 이후 서울지역의 최다 일일 신규 확진자 기록이다.

신규 확진자는 주로 교회를 중심으로 발생했다. 경기 용인시 '우리제일교회' 관련 확진자가 23명으로 가장 많다. 이어 성북구 '사랑제일교회' 18명, 경기 고양시 '반석교회' 1명 등이다.

그 밖에 감염자는 패스트푸드 체인 '롯데리아' 직원모임 1명, 해외유입 접촉 2명, 감염경로 미확인 4명 등이다.

이와 함께 경기도에 따르면 이날 0시부터 오후 5시까지 발생한 신규 확진자는 62명이다. 서울과 마찬가지로 코로나19 유행 이후 최다 기록이다.

구체적으로는 용인시 우리제일교회 관련이 46명으로 가장 많다. 이어 성북구 사랑제일교회 5명, 고양시 반석교회 1명, 용인시 '기쁨153교회' 1명, 해외유입 1명, 감염경로 미확인 4명 등이다.

현재 우리제일교회 확진자를 접촉한 사람들에 대한 조사과정에서 감염 사례가 잇따르는 상황이다.

중앙방역대책본부(방대본)은 이날 정례브리핑에서 15일부터 사흘간 이어지는 광복절 연휴가 지나면 수도권에서 대규모 집단유행이 발생할 수 있다고 경고했다.

정은경 방대본 본부장은 "서울, 경기에서 하루 만에 확진자 수가 2배로 증가할 정도로 빠르게 확산하고 있고 연결 고리가 밝혀지지 않은 비율도 13%를 넘었다"며 "지난 4월 말 이후 가장 큰 규모의 환자가 발생한 만큼 주말에 어떤 노력을 하느냐가 중요하다"고 강조했다.

