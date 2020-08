[아시아경제 이진규 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 우려가 커지면서 네이버와 카카오가 원격근무 체제로 다시 전환했다. 지난달 초 정상근무 체제로 전환한 지 한 달여 만이다.

네이버는 코로나19 사태가 다시 확산됨에 따라 주2회 출근하는 순환근무제를 다음 주부터 2주간 다시 진행한다고 14일 밝혔다. 네이버는 순환근무제 기간 중에도 지역사회 감염 확산 추이를 주시하면서 대응 수준을 계속해 점검해나갈 방침이다.

카카오 역시 이날 전사 원격근무 체제로 긴급 전환한다고 밝혔다. 카카오 측은 "카카오 판교오피스 인근 건물에 입점한 상가에서 코로나19 확진자가 발생했고, 카카오 크루의 생활권과 밀접한 인근 지역이라고 판단했기 때문"이라고 전했다.

