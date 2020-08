경영난 겪었던 두산重 상반기 보수 5억원 넘는 임원 없어

박용만 두산인프라코어 회장, 7억200만원

[아시아경제 이기민 기자] 박정원 두산그룹 회장이 상반기 보수로 8만7000만원을 수령했다.

14일 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 45,900 전일대비 1,600 등락률 +3.61% 거래량 199,433 전일가 44,300 2020.08.14 15:30 장마감 close , 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 9,680 전일대비 670 등락률 +7.44% 거래량 29,948,472 전일가 9,010 2020.08.14 15:30 장마감 close , 두산인프라코어 등의 반기보고서에 따르면 박 회장은 상반기 급여로 8억7000만원을 수령한 것 이외의 별도 상여금은 받지 않았다.

박완석 두산 부사장은 같은 기간 보수로 퇴직금 6억1400만원을 포함해 총 6억9600만원을 받았다.

경영난을 겪으면서 사업 개편과 구조조정 등을 진행하고 있는 두산중공업에서는 상반기 5억원 이상의 보수를 받은 임원이 없어 박지원 두산중공업 회장 등을 포함한 임원들의 상반기 보수가 반기보고서에 기재되지 않았다.

두산인프라코어에서는 박용만 회장도 별도 상여금 없이 상반기 보수로 7억200만원을 수령했다.

