신임 차관급 전원 '無·1주택자'…靑 "주거정의 실현"

文대통령, 개각 앞두고 차관급 9명 대거 교체…이강섭 법제처장·최종건 외교1차관 등

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령이 14일 차관급 인사 9명을 내정한 가운데 청와대는 "이번 인사는 공직사회 내부 승진을 통해 조직에 새로운 활력을 불어넣어 집권후반기 국정운영 성과를 도출하기 위해 단행한 것"이라고 밝혔다. 특히 발탁된 9명은 모두 무주택 또는 1주택자라고 강조했다.

강민석 청와대 대변인은 이날 오후 춘추관에서 인사 배경과 관련한 브리핑을 갖고 "오늘 발표된 분들은 업무역량을 중심으로 발탁된 분들"이라면서도 "여기에 더해 우리 사회에 주거 정의가 실현되도록 고위공직자들이 솔선수범 해야 한다는 국민의 보편적 인식도 고려해 종합적으로 인사했다"고 말했다.

관련해 청와대 핵심 관계자는 "9명 가운데 8명은 원래 1주택자였고, 1명은 증여받은 부동산을 한 채 더 보유하고 있었으나, 지난 6일 처분을 완료했다"고 설명했다. 이어 "청와대 신임 수석 5명도 모두 1주택자로, 청와대는 이제 상당한 변화가 이뤄졌다"며 "지난해 12월 다주택자가 20명이었는데 지난 6월 17명, 지난달 31일 8명으로 줄었다. 이 시간 현재 2명 뿐"이라고 덧붙였다. 그러면서 "1주택이 인사의 '뉴 노멀'이 되고 있다"고 강조했다.

그러나 청와대는 지난해 12월 당시에는 노영민 비서실장이 매각을 권고한 대상자에 대해 '11명'이라고 설명했었다. 당시 지목된 다주택자들 중에는 실제 매각을 하지않고 김조원 전 민정수석처럼 청와대를 떠난 인사도 적지 않다.

한편 문 대통령은 신임 법제처장에 이강섭 법제처 차장(56), 외교부 1차관에 최종건 청와대 국가안보실(NSC) 평화기획비서관(46)을 각각 승진 기용하는 등 차관급 9명에 대한 내정 인사를 단행했다. 장관급 개각이 임박했다는 전망이 흘러나오는 가운데 차관급 인사가 먼저 이뤄졌다.

신임 행정안전부 차관에 이재영 행안부 정부혁신조직실장(54), 해양수산부 차관에 박준영 해수부 기획조정실장(53), 농촌진흥청장에 허태웅 농림축산식품부 한국농수산대학 총장(55), 특허청장에 김용래 산업통상자원부 산업혁신성장실장(52), 새만금개발청장에 양충모 기획재정부 재정관리관(57), 국가보훈처 차장에 이남우 국방부 인사복지실장(53), 공정거래위원회 부위원장에 김재신 공정위 사무처장(52)이 각각 내정됐다.

