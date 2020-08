[아시아경제(성남)=이영규 기자] 은수미 성남시장이 일본군 위안부 피해자 기림의 날을 맞아 14일 오전 성남시청 광장 평화의 소녀상 앞에서 열린 추모식에 참석했다.

은 시장은 평화의 소녀상 앞에서 헌화와 묵념으로 일본군 위안부 피해자 할머니들을 기렸다. 이어 추모사를 통해 "코로나19와 집중호우로 어려운 시기에 할머님들의 정신을 받들어 어떠한 상황에서도 시민의 생명과 안전을 지키는 책무에 더욱 용기를 내겠다"며 "할머니들이 그날의 용기를 잊지 않고 기억하겠다. 인권과 민주주의를 위해 더욱 노력하겠다"고 약속했다.

기림의 날은 고 김학순(1924~1997) 할머니가 1991년 8월14일 일본군 위안부 피해 사실을 처음 공개 증언한 날이다. 정부는 2018년부터 이날을 국가기념일로 지정했다.

현재 일본군 위안부 피해자는 240명이며 223명이 세상을 떠났고, 17명만 생존해 있다.

