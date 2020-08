성일종 "의원 4연임 제한, 與든 野든 시끄러울 것…전향적으로 봐야"

[아시아경제 김혜민 기자] 미래통합당 비상대책위원회 위원인 성일종 의원은 14일 국회의원 4연임 제한 논의와 관련 "정치권의 기득권화를 제도적으로 예방해보자는 의미"라며 "(당 내서도) 합의가 안됐고, 여당에서도 시끄러울 것으로 알고 있는데 전향적으로 다뤄야 할 문제"라고 밝혔다.

성 의원은 이날 KBS 라디오를 통해 "큰 방향의 틀을 제시한 것이고, 많은 (실행) 방법들이 있을 것인데 많은 이야기가 나오게 될 것"이라며 이 같이 말했다.

전날 당 정강정책개정 특별위원회는 '10대 정책'을 공개하며 의원 4연임 제한 법제화 추진을 담았다. 윤건영 더불어민주당 의원은 같은 내용의 법안을 이미 발의한 상태다.

성 의원은 "(당 내) 3선 의원들은 말씀 안하는 분들도 있지만, (불만을) 말하는 분들도 있었다"고 분위기를 전했다.

정강정책은 향후 의원총회와 전국위원회 등을 거쳐 최종 확정된다. 성 의원은 이 과정에서 수정될 가능성에 대해 "어느 논리가 더 우세할지는 아마 토론을 해봐야할 것 같다"며 "많은 의견들이 수합되겠지만 (제 의견은) 큰 방향에서 맞다고 보고 있다"고 입장을 밝혔다.

당 특위는 '10대 정책' 1호에 기본소득을 담았다. 진보진영의 의제이자, 과거 선별적인 복지를 주장한 것을 감안하면 파격적인 행보라는 평가다. 이에 성 의원은 "진보진영의 의제라기 보다 4차 산업혁명이라는 급격한 시대변화에 따른 일자리 감소에 준비를 하자는 것"이라며 "특정 기업이나 특정한 사람들이 소득을 점유하는 시대가 오기 때문에 미리 대비를 해야겠다, 선제적으로 당이 나서서 대책을 마련해야겠다는 차원에서 기본소득 개념을 넣은 것"이라고 설명했다.

성 의원은 이에 대비하기 위해 예산과 조직을 고민하는 대통령 직속 위원회를 만들자는 법안을 이미 발의한 상태다.

다만 일각에서는 기본소득 역시 대선용 아니냐는 의심이 나온다. 2012년 경제민주화를 당 정강정책에 넣었다가, 대선이 끝나고 사실상 삭제되고 잊혀졌던 전례가 있어서다. 이에 대해 성 의원은 "주도적, 능동적으로 못했던 부분은 분명히 인정해야 한다고 생각한다"며 "하지만 앞으로의 미래 변화는 피할 수 없는 일이고 정치적인 아젠다로써 좀 더 강력하고 주도적으로 추진해가겠다"고 강조했다.

그는 당 지지율이 박근혜 전 대통령 탄핵 이후 처음으로 더불어민주당의 지지율을 앞선데 대해선 "집권층에 대한 국민적인 실망이 반영된 것"이라고 평가했다.

성 의원은 "무엇보다 '사람이 먼저다, 나라다운 나라, 기회와 평등, 공정과 정의' 같은 여당의 정치적 구호가 허구였다. 실제 일련의 사건을 국민들이 보면서 많은 실망을 줬다고 본다"며 "탈원전부터 소득주도성장, 부동산 등 정책의 실패를 국민들이 체감하면서 지지율이 추락한 것"이라고 말했다.

그는 통합당이 잘했다기 보다 사실상 반사이익을 누린 것이라는 일각의 지적에 대해서도 "그 말도 아주 겸허히 받고 있다"며 "더 열심히 하겠다고 약속드린다"고 덧붙였다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr