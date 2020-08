AK플라자, MD 개편 키워드는 '리빙·스포츠패션'

분당점, 리빙 전문관…평택점, 스포츠 전문관

[아시아경제 차민영 기자] AK플라자가 포스트코로나 시대 분당점과 평택점에서 대규모 가을·겨울(FW) 개편을 진행했다고 14일 밝혔다.

최근 사회적 거리두기 문화 확산으로 집콜 생활이 늘어남에 따라 인테리어와 홈오피스 용품 소비가 급증하는 추세다. 또한 부족한 운동량을 회복하기 위한 홈트레이닝 수요에 패션성과 기능성이 완비된 트레이닝복을 구매하려는 고객들이 늘고 있다.

이런 흐름에 따라 AK플라자 분당점은 기존 가전, 가구와 생활용품 장르를 ‘리빙 전문관’으로 탈바꿈시켰다. 이번 개편은 약 5년 만에 진행된 것으로 상권 내 젊은 가족이 쇼핑과 체험을 하며 머물 수 있는 공간으로 변모시키는데 주력했다. 분당점은 매장 규모를 기존 5층에서 6층까지 확장했고 상권에 없었던 신규 브랜드를 선보인다. 5층에는 상권 최초로 선보이는 독일 하이엔드 베딩 ‘휴고보스’, 럭셔리 세라믹 테이블 브랜드 ‘클럽메사’, 기능성 베딩·용품 편집숍 ‘세사 에디션’이 입점했다. 인체공학 가구 브랜드 ‘바리에르·플렉스럭스’, 독창적인 색감의 패브릭 전문 브랜드 ‘오리고’ 등 신규 브랜드도 입점했다. 6층에는 ‘에이스’가 상권 최초로 체험관이 구현된 프리미엄 매장으로 리뉴얼하고, 시몬스 역시 상권 최대 규모 매장으로 선보인다. 또 침구 브랜드 알레르망과 영국 프리미엄 침대 브랜드 ‘해리슨’의 기술 제휴로 탄생한 ‘알레르망스핑크스’ 매장도 국내 1호로 오픈했고 헬스케어 전문 ‘바디프랜드’ 매장도 확대 개편했다. 이밖에 ‘삼성 프리미엄 스토어’와 ‘LG전자’는 상권 최대 수준의 대형 매장을 구현했다.

AK플라자 평택점도 패션 운동복 니즈에 대응하기 위해 스포츠 매장을 ‘스포츠 전문관’으로 이름을 바꾸고 기존 5층에서 고객 접근성이 우수한 3층으로 층간 이동해 브랜드 수와 매장 면적을 확장했다. 또 카테고리를 세분류해 에슬레져, 영스포츠, 스포츠 슈즈로 나눠 관리하고 상권에 적합한 브랜드로 구성했다. 스포츠 전문관은 ‘나이키스포츠’, ‘아디다스스타디움’(9월 오픈 예정) 등 다양한 상품 라인업을 선보일 수 있는 대형 매장으로 개편했고, 레깅스로 유명한 ‘안다르’를 비롯해 ‘라코스테스포츠’, ‘코닥어패럴’, ‘엄브로’ 등 MZ세대에게 인기가 높은 매장들이 신규로 입점했다.

한편, AK플라자 분당점은 이번 리뉴얼 프로모션으로 오는 17일까지 브랜드별 구매 금액에 따라 10~15% 백화점 상품권을 증정한다. AK플라자 평택점은 전문관 오픈 프로모션으로 마찬가지로 오는 17일까지 스포츠 전문관에서 신한카드로 상품을 구매하면 금액대에 따라 20% 백화점 상품권을 증정한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr