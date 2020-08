[e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 감마누 감마누 192410 | 코스닥 증권정보 현재가 408 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 408 2020.08.13 00:00 장중(20분지연) close =한국거래대상으로 상대로 낸 상장폐지 결정 무효확인 소송에서 대법원의 판결로 상장폐지 결정이 취소됐다고 공시

◆ 한국코퍼레이션 한국코퍼레이션 050540 | 코스닥 증권정보 현재가 282 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 282 2020.08.13 00:00 장중(20분지연) close = 올해 반기보고서 검토결과 기초재무제표에 대한 검토 범위가 제한돼 의견거절을 받았다고 공시.

◆ 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 273,700 전일대비 14,100 등락률 -4.90% 거래량 2,144,289 전일가 287,800 2020.08.13 15:30 장중(20분지연) close =2분기 연결 재무제표 영업이익 1690억원을 기록 전년동기대비 3540% 늘었다고 공시. 매출액 2748억원, 당기순이익 1316억원 기록.

◆ 유니온커뮤니티 유니온커뮤니티 203450 | 코스닥 증권정보 현재가 4,605 전일대비 1,060 등락률 +29.90% 거래량 8,414,161 전일가 3,545 2020.08.13 15:30 장중(20분지연) close =한국거래소 코스닥시장본부는 유니온커뮤니티에 현저한 시황변동과 관련한 조회공시를 요구. 답변시한은 14일 오후6시까지

◆ 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 102,300 전일대비 23,600 등락률 +29.99% 거래량 10,480,951 전일가 78,700 2020.08.13 15:30 장중(20분지연) close =해양경찰청과 2020~2021년 고속단정 18대 노후대체 건조사업 공급계약을 체결했다고 공시

◆ 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 108,200 전일대비 4,300 등락률 +4.14% 거래량 7,885,722 전일가 103,900 2020.08.13 15:30 장중(20분지연) close =2분기 연결 재무제표 기준 영업이익 868억원을 기록해 전년동기대비 838% 성장했다고 공시. 매출액 4202억원, 당기순이익 464억원 기록.

