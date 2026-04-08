오늘이엔엠, 파리·로마 지하철 5G 터널용 안테나 공급 완료…유럽 철도망 현대화 공략

국내 안테나 전문 코스닥 상장사 오늘이엔엠 오늘이엔엠 close 증권정보 192410 KOSDAQ 현재가 6,700 전일대비 270 등락률 +4.20% 거래량 277,835 전일가 6,430 2026.04.08 10:00 기준 관련기사 오늘이엔엠, 북미 중심 수출 체질 전환 성공…5G 장비 매출 '퀀텀점프' 기대 오늘이엔엠, 美 AT&T·에릭슨 '140억 달러 규모 오픈랜' 프로젝트 핵심 파트너 도약 오늘이엔엠, 4월9일 IR 개최…5G 인프라·아이게이밍 전략 공개 전 종목 시세 보기 이 프랑스 파리 지하철 프로젝트에 이어 이탈리아 로마 지하철에 5G 터널용 안테나 공급을 완료하며 유럽 시장 공략에 속도를 내고 있다. 회사는 6억6000만원 규모의 로마 지하철 안테나 납품을 올해 1분기 내 마쳤다고 8일 밝혔다.

이번 공급은 총 연장 62km에 달하는 로마 지하철 노선 가운데 A노선의 80%, B·C노선의 100% 구간에 적용되는 성과로, 높은 점유율을 기록했다. 파리 프로젝트에 이어 로마 사업까지 성공적으로 수행하면서 유럽 내 5G 장비 공급 레퍼런스를 확고히 했다는 평가다.

이 같은 성과는 국내에서 축적한 기술력이 기반이 됐다. 회사는 2024년 경부선과 부산 지하철 LTE-R 구축 사업 등을 수행하며 검증된 기술력을 확보했고, 이러한 경험이 기술 진입 장벽이 높은 유럽 시장 진출의 발판이 됐다는 설명이다.

또 다른 경쟁력은 글로벌 톱티어 분산안테나시스템(DAS) 장비와의 호환성이다. 지하 통신망의 핵심 인프라인 DAS 환경에서 고출력 5G 신호를 잡음(PIMD) 없이 터널 깊숙한 곳까지 안정적으로 송출하는 기술력을 입증하며 주요 통신 장비사 네트워크와의 연동 능력을 확보했다.

이 같은 기술 경쟁력은 유럽 내 통신망 교체 수요 확대와 맞물려 추가 성장을 이끌 것으로 기대된다. 기존 주류였던 '리키지 케이블'은 유지보수 비용 부담과 고주파 대역 손실 한계로 대체 수요가 증가하고 있으며, 이를 대체할 수 있는 고지향성 5G 안테나에 대한 수요가 빠르게 늘고 있다. 특히 유럽연합(EU)이 추진하는 미래철도이동통신시스템(FRMCS) 전환이 본격화되면서 통신 인프라 세대교체 속도는 더욱 빨라질 전망이다.

회사 관계자는 "파리와 로마 프로젝트를 통해 확보한 상징적인 레퍼런스를 기반으로 스페인을 비롯한 유럽 전역은 물론, 통신 인프라 현대화가 진행 중인 북미 지하철 시장까지 사업 파이프라인을 적극 확대할 계획"이라고 밝혔다.

한편 국제철도연맹에 따르면 현재 유럽에는 약 13만km 규모의 2G(GSM-R) 기반 철도 통신망이 구축돼 있다. 로마 프로젝트를 기준으로 환산할 경우 철도 터널 1km당 약 1000만 원 수준의 안테나 매출이 발생하는 구조로, 향후 5G 전환 과정에서 형성될 잠재 시장 규모와 실적 성장 여력은 상당할 것으로 전망된다.

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오늘이엔엠은 오는 4월9일 서울 서초구 휴림빌딩에서 기관 및 일반 투자자를 대상으로 오프라인 IR을 열고, 5G 안테나 사업 현황과 함께 아이게이밍(iGaming) 신사업 전략을 공유할 예정이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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