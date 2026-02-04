'AI가 1초 만에 판별'…유니온바이오메트릭스, AI 인감 대조 솔루션으로 금융 혁신 선도

TTA 인증 시험에서 오인식률 0% 기록, '트루스탬프' 금융권 적용 시작

이미지 보정부터 2중 정밀 분석, 24시간 무중단 운영까지 토탈 솔루션 제공

금융권의 디지털 전환이 가속화되는 가운데 인공지능(AI) 생체인식 기술 기반 디지털 인감 대조에 대한 관심이 높아지고 있다. 기존 종이·이미지 기반 인감 대조 방식이 위변조 확인, 내부통제와 감사 등에서 한계를 드러내면서 보다 정밀하고 체계적인 검증 기술이 요구되고 있기 때문이다.

4일 업계에 따르면 유니온바이오메트릭스는 금융권 요구를 반영한 세계 최초 AI 기반 인감 대조 솔루션 '트루스탬프(TrueStamp)'를 출시했다. 최근 시중 대형은행 솔루션 구축사업 수주로 기술력을 입증한 트루스탬프는 기존 인감 대조 업무의 한계를 보완할 수 있는 기술로 주목받고 있다.

트루스탬프는 단순히 인감 모양을 비교하는 방식이 아니라 인감 데이터 전처리부터 정밀 분석, 운영 단계까지 전 과정을 아우르는 구조로 설계됐다. 인감 대조 업무의 신뢰성뿐만 아니라 인감 데이터 품질까지 일관성있게 관리할 수 있다.

트루스탬프의 가장 큰 경쟁력은 유니온바이오메트릭스가 보유한 세계 최고 수준의 생체인식 원천기술을 응용했다는 점이다. 도장이 비스듬히 찍히거나 인주가 뭉치는 등 열악한 조건에서도 획의 구조와 도장 자국 균일도를 분석해 1초 이내 정확한 판별 결과를 제시한다.

업계 최초로 적용된 듀얼 엔진 아키텍처는 인감 대조 업무의 효율성을 극대화한다. 듀얼 엔진은 품질 검사 엔진과 정밀 대조 엔진으로 구성돼 주요 품질 지표와 도장 정보를 1초 이내 분석하고 품질 검사를 통과한 이미지에 대해서만 대조를 진행해 판정 정확도를 높인다. 판독 후에는 분석 결과를 시각화한 정밀 판정 리포트를 제공해 담당자의 신속하고 정확한 최종 의사결정을 지원한다.

트루스탬프의 기술 안정성과 운영 신뢰성은 한국정보통신기술협회(TTA) 공인 시험을 통해 입증됐다. 약 10만회 규모의 반복 인증 환경에서 성능을 검증했으며 일관된 대조 결과와 안정적인 처리 성능을 확인받았다. 특히 타인 도장 인증 반복 시험에서 타인 도장이 본인으로 잘못 통과되는 오인 수락(FAR) 사례가 0건으로 기록돼 금융권 인감 대조 업무에 요구되는 시스템 신뢰성과 운영 안정성을 충족했다는 평가다.

유니온바이오메트릭스는 금융 서비스의 핵심인 연속성을 위해 365일 24시간 중단 없는 운영 체계를 구축했다. 트래픽이 몰리는 시간대나 시스템 점검 중에도 보안 공백 없이 안정적인 서비스를 제공한다. 솔루션을 공급하는 것을 넘어 금융기관이 신뢰할 수 있는 완성형 보안 인프라를 제공한다.

장명훈 유니온바이오메트릭스 사장은 "트루스탬프는 단순한 대조 도구가 아니라 아날로그 보안을 완벽한 디지털 보안으로 전환하는 핵심 엔진"이라며 "디지털 창구뿐만 아니라 키오스크, 현금인출기(ATM) 등 비대면 채널로 서비스를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



