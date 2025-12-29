본문 바로가기
유니온바이오메트릭스, 글로벌 시큐리티 탑 100 선정

유현석기자

입력2025.12.29 11:06

인공지능(AI) 기반 생체인식·보안 인증 전문기업 유니온바이오메트릭스 가 생체인식 기반 출입통제 및 통합 인증 기술력을 인정받아 '시큐리티 어워드 코리아(Security Award Korea) 2025' 행사에서 '2025 글로벌 시큐리티 탑 100'으로 선정됐다고 29일 밝혔다.


유니온바이오메트릭스는 얼굴·지문·홍채 등 멀티모달 생체인식 기술을 기반으로 출입통제 단말기, 통합 출입관리 솔루션, AI 기반 인증 플랫폼을 개발·공급하고 있다. 실제 운영 환경을 고려한 안정적인 시스템 설계와 고도화된 위·변조 방지 기술을 바탕으로 금융, 공공, 제조, 핵심 인프라 시설 등 다양한 영역에서 글로벌 구축 사례를 확대하고 있다.

회사 관계자는 "이번 글로벌 보안 기업 TOP 100 선정은 생체인식 기반 통합 인증 기술의 실효성과 시장성을 동시에 인정받은 의미있는 성과"라며 "앞으로도 AI 기반 생체인식 기술을 중심으로 글로벌 보안 시장에서의 입지와 역할을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.


한편 최근 해킹과 내부자 정보 유출 사고가 잇따르면서 기존 인증 시스템의 보안 문제를 해결할 수 있는 생체인증 기반 통합 인증 체계 구축 필요성이 커지고 있다. 사용자 신원 확인과 접근 권한을 보다 정밀하게 통제할 수 있어 금융·공공·기업 보안분야 전반에서 관심이 확대되고 있다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
