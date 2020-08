광진구, 대학생 부동산 중개보수 20% 감면

지역 내 대학생 임대차 계약 시 중개보수 최대 20% 감면 혜택…331개 중개업소 참여

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 이달부터 지역 내 대학교 재학생이 주거용 주택의 임대차 계약 시 중개업소에 지불하는 중개보수를 최대 20%까지 감면해주는 ‘대학생 중개보수 감면 서비스’를 추진한다.

이 사업은 최근 주거비용에 대한 부담이 높아지고 있는 상황에서 학업을 위해 주거공간을 마련해야 하는 학생들을 지원하기 위해 마련됐다.

구는 이를 위해 지역 내 대학교 3곳(건국대, 세종대, 장로회신학대) 및 광진구 공인중개사협회와 협력체계를 구축했다. 각 대학교 및 총학생회가 홍보를 지원, 지역 내 전체의 37%인 331개 중개업소가 감면에 동참한다.

중개보수 감면은 사업에 참여하는 중개업소에서 거래금액 9500만 원 이하 전·월세 임대차 계약 시 적용 가능하다. 법정 중개보수는 임대차 거래금액(보증금+월차임액×100) 0.4%에 해당하는 금액이다.

구는 감면에 참여하는 중개업소에 ‘착한중개업소’ 스티커를 부착, 구청 및 각 대학·총학생회 홈페이지에 참여업소 명단을 게시, 더 많은 학생들이 혜택을 받을 수 있도록 홍보할 예정이다.

김선갑 구청장은 “적은 금액이지만 학생들에게 경제적 부담을 줄여주고 지역사회의 온정을 느낄 수 있는 계기가 됐으면 한다”며 “코로나19로 어려운 시기임에도 청년 주거안정을 위한 사회적 나눔에 동참해주신 중개업소 대표님들에게 감사드리며, 이런 상생의 분위기가 널리 확산되길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr