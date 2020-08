[아시아경제 임혜선 기자] 롯데그룹은 13일 이동우 롯데하이마트 대표이사(사장)를 롯데지주 신임 대표이사에 내정했다고 밝혔다.

이동우 사장은 지난 1987년 롯데백화점에 입사해 인사부장과 남성스포츠매입 부문장, 잠실점장, 경영지원 부문장 등을 지냈다. 2012년부터 2014년까지 롯데월드 대표이사를 역임하고 2015년부터 롯데하이마트 대표이사로 재직 중이다.

