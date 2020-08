한국부동산개발협회, 부동산산업 발전 위한 '민·관·학' 간담회 개최

[아시아경제 최동현 기자] 한국부동산개발협회가 지난 12일 서울 역삼동 한국부동산개발협회 회의실에서 '부동산산업 발전을 위한 민·관·학 간담회를 개최했다고 13일 밝혔다.

이날 간담회는 부동산산업의 지속가능한 성장과 점차 고도화·전문화되고 있는 부동산개발 환경변화에 민·관·학이 공동 대응하기 위한 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

김승배 한국부동산개발협회 회장은 “미래의 부동산산업은 제4차 산업혁명, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 야기된 언택트 문화 및 밀레니얼 세대의 등장으로 지금과는 전혀 다른 새로운 형태의 산업으로 변화해갈 것”이라며 “현재 부동산산업이 어려운 환경에 놓여 있지만 민·관·학이 협력해 위기를 극복하고 미래를 대비해야 한다"고 강조했다.

이현석 한국부동산분석학회 회장은 "소명의식을 갖고 부동산산업에 대한 부정적인 인식을 줄여야 한다"라며 "해외진출 등을 통해 국가경제와 산업전반에 부동산산업의 기여도를 높여 나가는 것이 우리의 역할”이라고 말했다.

오성익 국토교통부 부동산개발정책과 과장은 "현재 국토교통부에서는 부동산산업을 육성하기 위해 제1차 부동산서비스산업 진흥 기본계획을 준비하고 있다"면서 "부동산산업 현장에서 도움이 되는 실효성 있는 정책을 마련하기 위해 오늘과 같이 업계와 학계의 의견을 듣는 자리를 지속적으로 마련할 예정"이라고 설명했다. 오 과장은 이어 "디벨로퍼업계 등 산학협력을 강화하고 현장에 필요한 전문인력을 양성해야 하며, 학생들에게 부동산산업에 대한 미래비전을 제시해야 한다"고 덧붙였다.

한편, 한국부동산개발협회는'부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률' 제29조에 근거해 설립된 법정단체로 국내 부동산개발업체를 대표하고 있다. 법정(위탁)업무, 부동산개발 전문인력 양성 및 통합관리사업, 정책건의, 최고위과정 공동 개설?운영, 큐베이팅센터?민간공공개발협력센터 설립?운영 등 및 각종 학술 세미나 등을 통해 업계 및 관계자들의 교육 및 교류를 위한 다양한 사업을 진행하고 있다.

