[아시아경제 양낙규 군사전문기자] 충남 논산 육군훈련소에 입소한 훈련병이 12일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

충남도에 따르면 지난 10일 입소한 20대 A씨는 전날 훈련소 내에서 검사를 받은 뒤 이날 확진됐다.

A씨는 순천향대병원에 입원할 예정이다.

A씨와 같은 생활관을 쓴 밀접접촉자 14명은 전원 음성판정을 받았다.

훈련소는 이들을 모두 분리된 시설에 격리 조치했다.

방역 당국은 A씨와 접촉한 또 다른 장병이 있는지 등에 대한 역학조사를 벌이고 있다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr