KF·빅히트·한국외대 , 해외 한국어교육 사업 공동 추진 위한 MOU

[아시아경제 임철영 기자] KF(한국국제교류재단)이 12일 KF 글로벌센터에서 빅히트 엔터테인먼트의 교육 독립법인인 빅히트 에듀, 한국외국어대학교와 해외 한국어 학습 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 협약식에는 이근 KF 이사장 및 최영남 빅히트 에듀 사업대표, 김인철 한국외대 총장을 비롯 각 사업주체 주요 관계자가 참석했다.

