ABL생명, 변액보험펀드 '골드펀드' 운용자산 100억 돌파

[아시아경제 오현길 기자] ABL생명은 지난 4월부터 판매한 변액보험펀드 '골드펀드'가 운용자산 100억원을 돌파했다고 12일 밝혔다. 출시 후 누적수익률은 22.58%에 달한다.

골드펀드는 ABL생명이 변액보험 안전자산형 펀드 라인업 강화를 위해 출시한 펀드로, 금과 관련된 다양한 자산에 분산 투자한다.

금 현물을 보유한 ETF에 40%까지 투자하고, 금, 은, 구리 등 귀금속을 채굴하는 기업의 주식 ETF와 글로벌 채권에 일정 비율 분산 투자하는 구조로 수익성과 변동성 완화를 동시에 추구한다.

최미영 ABL생명 변액계정운용팀장은 "미국 연방준비제도이사회의 과감한 유동성 공급으로 달러 가치가 하락하고 인플레이션 기대감이 촉발되면서 금 가격이 올해 들어 30% 이상 상승했다"며 "연준의 이러한 기조는 코로나가 해소되기 전까지 지속될 것으로 전망돼 골드 가격의 상승세가 유지될 것"이라고 내다봤다.

