"아파트 정전 막는다"…폰으로 실시간 변압기 점검

IoT 센서가 변압기 정보 실시간 제공

"여름철 노후 변압기 아파트 정전 예방"

[아시아경제 문채석 기자] 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 21,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 19,450 2020.08.12 07:52 장시작전(20분지연) close 은 고압 아파트 변압기 진단 솔루션을 출시해 광주의 한 아파트에서 서비스를 시작했다고 12일 밝혔다.

이 솔루션은 아파트 변압기 상태 정보를 실시간으로 제공한다.

아파트 구내 변압기에 설치한 사물인터넷(IoT) 센서와 통신 장치를 통해 변압기의 고장 위험도, 과부하 등의 정보를 제공한다.

아파트 주민과 관리자는 스마트폰과 컴퓨터로 변압기 상태를 확인하고 조치 요령을 안내받을 수 있게 된다.

매달 100~150원을 내면 서비스를 이용할 수 있다.

한전은 이날 광주광역시 대주파크빌 아파트와 전국 최초로 솔루션 계약을 맺고 서비스를 시작했다.

앞서 한전은 지난 2018년부터 서비스 개발을 시작했다. 서울과 경기도 아파트 4개 단지에서 시범운영을 했다.

한전 관계자는 "솔루션으로 여름에 주로 발생하는 노후 변압기 과부하 아파트 정전을 예방할 수 있다"며 "향후 신축 아파트 적용을 늘리고 다양한 전력 설비에 응용할 수 있도록 개선해 나갈 예정"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr