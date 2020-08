통합노조 "4차 추경 경제 불확실성 고려 신중하게 결정돼야"

세계적인 경제 불확실성 염두에 둔다면 국가재정의 힘 비축하는 의미에서라도 새로운 재정부담을 안게 될 4차 추경 신중해야 하는 것이라고 주장

[아시아경제 박종일 기자] 전국통합공무원노조(위원장 이충재)는 11일 논평을 내고 "4차 추경은 코로나19로 인한 경제 불확실성을 고려, 신중하게 결정돼야 한다"고 주장했다.

노조는 "정치권을 중심으로 4차 추경에 대한 논의가 한창이다. 정치권은 수해복구를 위해 4차 추경이 필요하다는 입장인 것으로 보도되고 있다. 새로운 추경 필요성에 대한 여당의 주장에 대해 야당도 별다른 반대를 하지 않는 것으로 보인다. 이에 대해 주무부처인 기재부는 소극적인 입장이다. 이미 2, 3차 추경을 통해 확보한 재원이 있으므로 4차 추경의 필요성에 적극적이지 않은 것으로 보인다. 코로나19에 따른 재정지출이 큰 마당에 추경으로 인한 재정부담을 걱정하는 것"이라고 말했다.

또 "우리는 수재로 인한 국민들의 참담한 피해에 대해 긴급복구를 지원하는 것은 반드시 필요한 일이라고 생각한다. 이는 절차에 따라 합당하고 신속하게 지원해야할 일이다. 그러나 우리는 정치권을 중심으로 진행되는 4차 추경 검토는 매우 신중해야 한다고 생각한다"고 강조했다.

우선 4차 추경은 매우 이례적인 상황이기 때문이라고 했다. 노조는 "우리는 올해 코로나19로 인한 보건위기 상황에 대처하기 위해 이미 상당한 재정지출을 해왔다. 또 지난 2, 3차 추경에서 마련된 예산이 아직 제대로 지출되지 못한 부분도 많은 것으로 알려지고 있다"고 전했다.

특히 "코로나19로 인한 경제의 세계적인 불확실성이 아직 제거되고 있지 않다는 점을 유의해야 한다. 의료 전문가들의 견해에 따르면 코로나19는 올해 안에 극복하기가 매우 어려운 상황이라고 한다. 이에 따른 국제적인 경제위기 국면이 언제 해소될 지 아직은 분명히 예측하기 어려운 실정인 것"이라는 것이다.

노조는 "이런 세계적인 경제 불확실성을 염두에 둔다면 국가재정의 힘을 비축하는 의미에서라도 새로운 재정부담을 안게 될 4차 추경은 신중해야 하는 것이다. 수해복구에 대한 지원 재원은 기존에 2차, 3차 추경을 통해 확보한 예산을 최대한 활용할 필요가 있다. 그리고 내년도 예산안 논의가 코앞에 다가온 상황에서 추가로 예산이 필요하다면 내년 2021년도 예산에 반영하는 것도 한 방법일 것"이라고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr