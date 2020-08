日 소프트뱅크, 4~6월 흑자전환

[아시아경제 김민영 기자] 지난 1~3월 사상 최악의 적자를 냈던 일본 소프트뱅크그룹이 4~6월에는 흑자로 돌아섰다.

손정의 회장의 소프트뱅크그룹은 11일 올해 4~6월 연결 결산 기준으로 1조2557억엔(약 14조원)의 순이익을 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 순이익이 11.9% 늘었다.

소프트뱅크그룹은 올해 1~3월 최악의 실적을 거둔 바 있다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 대규모 투자손실을 보면서 1조4381억엔(약 16조원)의 적자를 기록했던 것이다.

당시 소프트뱅크그룹이 기록한 분기 적자 규모는 2011년 동일본대지진 당시 도쿄전력홀딩스의 1~3월 적자 1조3872억엔을 넘어선 일본 기업 사상 최대 규모였다.

교도통신과 NHK 등 현지 언론은 소프트뱅크그룹의 흑자 전환 이유로 미국의 대형 통신사 T모바일 주식 매각 등을 꼽았다.

