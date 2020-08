소진공, 농어촌공사와 '시장 활성화' 업무협약

지역발전과 사회적 가치 창출

[아시아경제 김대섭 기자] 소상공인시장진흥공단은 한국농어촌공사와 '지역발전 및 사회적 가치 창출'을 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

이날 업무협약식은 전남 나주 한국농어촌공사 본사에서 열렸다. 이번 협약으로 전통시장 활성화를 위한 '1기관 1시장 찾기' 캠페인 협력, 창업·재기지원 및 농업 분야 직업탐색 기회 제공 등 상생 발전을 위한 다양한 프로그램을 확대할 예정이다.

조봉환 소진공 이사장은 "소상공인·전통시장과 농어민을 대변하는 두 기관의 만남이 지역경제 발전과 활성화에 큰 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대한다"며 "이번 협약을 기점으로 공공기관간의 협력이 지역 경제 위기 극복을 위한 초석이 될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

