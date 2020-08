동의대, 코로나19 추가 장학금 지급키로

1학기 실제 부담 등록금 10% 특별장학금 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대는 코로나19 추가 특별장학금을 지급한다.

대학은 지난 10일 대학본부와 총학생회 등 학생 대표와 학생소통위원회를 열어 이런 결정을 내렸다.

대학본부와 학생자치기구는 수차례 학생소통위원회 회의를 열었고, 이날 회의를 통해 지난 6월에 선제적으로 지급한 특별장학금 10만원을 포함해 1학기 실제 부담 등록금의 10%를 특별장학금으로 지급하기로 했다.

지급 대상은 올해 1학기 성적이 부여된 학생들이며, 2학기 등록금고지서에서 감면 처리된다. 지급 대상자 중 졸업예정자 등 고지 감면이 어려운 학생들의 경우에는 개인별 계좌로 지급한다.

동의대 학생복지처 이철균 처장은 “코로나19 특별장학금에는 총 32억원 규모의 재원이 소요되며 긴축 예산편성과 발전기금 등을 통해 재원을 확보할 계획”이라고 말했다.

동의대는 이미 지난 6월에 코로나19 사태의 장기화에 따라 재학생들의 학업을 장려하고, 학생과 학부모의 경제적 부담을 완화하기 위해 올해 1학기 학부 재학생 1인당 10만원의 특별장학금을 지급했었다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr