DS, 佛 문화예술 체험 브랜드 행사 '프렌치 아트데이' 진행

[아시아경제 김지희 기자] PSA그룹의 프리미엄 브랜드 DS 오토모빌이 이달 22일 프랑스 문화예술 체험과 시승을 함께 즐길 수 있는 브랜드 체험행사 ‘프렌치 아트데이’를 진행한다. 특히 이번 행사는 패션을 주제로 진행된다.

격월로 진행되는 프렌치 아트데이는 프랑스 문화예술 도슨트 프로그램과 시승을 연계한 고객 초청 행사로, 브랜드 경험을 확대하기 위해 마련됐다.

오는 22일 DS 스토어 강남에서 진행되는 프렌치 아트데이는 프랑스 패션스쿨을 졸업하고 여성복 브랜드 ‘에스미어(S.MI-EUR)’를 론칭한 디자이너 김미현과의 프렌치 패션 토크쇼로 진행된다. 프랑스 고급 맞춤복인 오트쿠튀르에 영감을 받은 DS와 프랑스 패션의 교차점에 대해 이야기할 예정이다.

행사는 오전 11시, 오후 2시, 4시 등 총 세 차례 진행된다. 프리미엄 컴팩트 SUV ‘DS 3 크로스백’과 지난달부터 사전계약을 진행 중인 순수전기차 버전 ‘DS 3 크로스백 E-텐스’의 시승이 함께 이뤄진다. 참여를 원하는 고객은 21일 오후 4시까지 DS 홈페이지 또는 전시장을 통해 신청하면 된다.

특별 프로모션도 마련했다. PSA 파이낸스를 이용하여 DS 3 크로스백 구입 시 300만원의 프로모션 할인과 소낙스 케어프로그램 또는 36개월 무이자 할부 프로그램을 통해 구입할 수 있다. 8월 출고 고객에게는 1년 타이어 안심보험과 DS 3크로스백 3인치 미니어처, 그리고 전국 6곳의 롯데 시티 호텔에서 이용가능한 숙박권 또는 고급 레스토랑 2인 식사권을 제공한다.

DS는 이번 행사에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 통한 고객 안전 확보에 만전을 기한다는 방침이다.

