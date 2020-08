통합당 지도부, 다음주 5·18 참배…대국민 메시지도 발표

새 정강·정책 핵심정책 마련…4선 연임 제한 담길 듯

[아시아경제 임춘한 기자] 최근 호남지역 공략에 나선 미래통합당 지도부가 다음 주에는 광주 5ㆍ18 민주묘지를 참배한다.

11일 배준영 통합당 대변인에 따르면 김종인 통합당 비상대책위원장과 주호영 원내대표는 오는 19일 5ㆍ18 민주묘지를 참배한 후 별도의 대국민 메시지를 발표할 계획이다. 이에 앞서 통합당은 이날 정강ㆍ정책특위가 마련한 최종안을 보고 받고, 새 정강 초안에 '5ㆍ18 민주화운동 정신'을 담았다. 또한 비대위원장 직속으로 국민통합위원회를 구성한다.

특위가 지난달 20일 비대위에 보고한 안에는 5ㆍ18 민주화운동이 명시됐다. 이 안에는 5ㆍ18 민주화운동을 포함한 정부 수립 이후 박정희ㆍ전두환 정부까지 이어진 민주화운동의 정신을 계승한다는 내용이 담겼다. 지난 2월 제정된 통합당의 정강ㆍ정책에는 민주화운동 관련 대목이 없다.

통합당은 이외에 새 정강ㆍ정책에 들어갈 10개 분야 핵심 정책을 마련했다. 특히 정치권의 관심을 모았던 '국회의원 4선 연임 제한'은 일단 초안에 포함된 것으로 전해졌다. 정강ㆍ정책개정특위에서 만들어진 안은 오는 13일 비대위회의에 보고된 후 의원총회와 전국위원회를 거쳐 최종 확정된다.

김병민 특위 위원장은 10일 특위 끝장토론 직후 기자들과 만나 4선 연임 제한에 대해 "김종인 위원장이 언급했던 대로 정강ㆍ정책에 들어갈 부분인지 진지하게 논의했다"며 "공천 문제와 연결 지으면 당헌ㆍ당규에 들어가는 내용이 되는데, 정치 개혁과 국회 개혁 차원에서 법률을 바꿔가면서 국회의 정치개혁을 도모하는 것이 훨씬 중요하다고 본다. 그 차원에서 곧 발표할 것"이라고 말했다.

특위는 ▲정부ㆍ정치개혁 ▲사법개혁 ▲기회 공정 ▲미래 경제혁신 ▲경제민주화 및 사회적 양극화 해소 ▲양성평등 ▲노동 ▲환경 ▲복지 ▲외교ㆍ안보 등 10개 분야별로 세부 과제를 제시했다. 정치개혁 분야에서는 청와대 민정ㆍ인사수석실 폐지안이 담겼다. 또한 청년 정치인 육성을 위한 지방의원 청년 의무 공천제도와 현행 만 25세 이상인 피선거권 연령을 만 18세 이상으로 낮추는 방안도 포함됐다. 사법개혁에서는 전관예우 차단 방안과 권력형 범죄의 공소시효 폐지 등이 논의됐다.

경제 혁신과 노동시장 혁신 등 방안으로는 '한국형 기본소득'이 포스트 코로나와 4차 산업혁명 시대에 대비하는 취지로 담긴다. 김병민 위원장은 "지난번 정강ㆍ정책 초안에도 기본소득을 전체로 한 것을 담았기 때문에 자연스럽게 10대 정책에서도 기본소득이 주된 의제가 됐다"고 설명했다.

