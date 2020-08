하이투자증권, 기부연계 '하이 대구사랑 랩' 2종 출시

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 지역 경제 활성화와 취약계층 후원을 위해 기부활동과 연계한 '하이 대구사랑 랩' 2종을 신규 출시했다고 11일 밝혔다.

이번에 새롭게 선보이는 하이 대구사랑 랩은 코로나19로 침체된 대구 지역 경제 활성화에 기여하기 위해 판매 수수료를 기준으로 기부금이 조성되는 특별 상품이다.

랩이란 랩어카운트의 줄임말로 증권사에서 운용하는 종합자산관리 상품이다. 고객이 예탁한 재산을 투자 성향에 맞춰 자산 구성부터 운용 투자 자문에 이르기까지 통합적으로 관리하는 서비스를 제공한다.

하이 대구사랑 랩 2종은 자산배분형과 혼합형으로 나뉜다. 주식, 채권, 원자재, 리츠 등 다양한 자산에 분산 투자해 안정적인 수익을 추구한다. 증시 상승기 등 위험자산 선호기에 그 비중을 확대해 목표수익을 실현하는 것을 기본 전략으로 랩 상품의 장점을 최대한 활용하고 운용하는 것이 특징이다.

특히 두 상품은 각각 절대수익률 6%와 3%를 달성하면 유동성 자산으로 전환하여 수익성을 확보한다. 고위험과 중위험의 위험등급으로 구분되며 고객 성향에 맞추어 선택 가능하다. 최소가입금액은 1000만원 이상, 계약기간은 1년이다.

하이투자증권은 올 연말까지 상품 선취판매수수료의 일부 금액을 누적하여 해당 금액 수준으로 회사 재원으로 마련하는 1000만원과 DGB사회공헌재단에서 지정기탁한 성금 2000만원을 더한 총 3000만원을 대구 지역 영세 소상공인을 지원하는 데 기부할 예정이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr