"두 개의 홈을 자유자재로"…현대카드, '앱 3.0' 런칭

[아시아경제 기하영 기자]현대카드가 새로운 디지털 패러다임을 담은 '현대카드 앱 3.0'을 선보인다고 11일 밝혔다. 사용자들의 애플리케이션 이용 특성에 맞춰 최적화된 정보를 제공하는 '두 개의 홈' 구조가 특징이다.

현대카드는 모든 메뉴를 수평적으로 나열했던 기존 방식에서 탈피, 회원들이 가장 즐겨 사용하는 핵심 메뉴를 '어카운트 홈'과 '콘텐츠 홈'으로 재구성했다.

어카운트 홈은 회원이 결제 금액과 잔여 한도, 이용 내역 등 카드 사용 정보를 한눈에 살펴볼 수 있는 곳이다. 내용의 특성에 맞게 인터페이스도 가독성 높고 이해하기 쉽게 구성했다.

콘텐츠 홈은 다양한 회원별 맞춤형 콘텐츠를 제공하는 공간이다. 이곳에서는 각 회원이 누릴 수 있는 상품과 서비스 혜택부터 회원의 카드사용 특성을 인공지능(AI)으로 분석해 맞춤형 소비 컨설팅을 해주는 '현대카드 소비케어' 콘텐츠, M포인트몰 상품 정보 등을 제공한다.

특히 콘텐츠 홈은 이용자들이 내용을 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 유튜브나 페이스북 등이 활용하는 무한 스크롤링 방식을 적용했다. 무한 스크롤링은 각각의 콘텐츠를 박스형 프레임에 담고, 이를 위에서 아래로 내리면서 손쉽게 확인할 수 있도록 해주는 사용자 친화적인 방식이다.

현대카드는 회원들이 두 개의 홈을 자유롭게 넘나들며 원하는 정보를 손쉽게 확인할 수 있도록 앱을 설계했다. 또 고도화된 인공지능(AI) 기술을 통해 사용자에 따라 각기 다른 맞춤형 콘텐츠를 활용할 수 있다. 사용자의 반응에 따라 쓸수록 콘텐츠가 정교해진다.

현대카드 앱 3.0은 카드사 최초의 앱 내 '원스톱 카드 신청' 프로세스도 업그레이드했다. 현대카드 앱에서 카드를 신청하면 30초 이내에 발급 심사가 완료되고, 심사를 통과한 회원은 앱카드를 발급 받아 즉시 사용 가능하다.

현대카드는 앱 3.0 런칭에 맞춰 새로운 앱에 적응을 돕는 '현대카드 앱 언박싱' 이벤트도 진행한다. 현대카드는 9월 30일까지 이벤트에 참여해 앱에서 주어진 모든 미션을 수행한 고객 중 추첨을 통해 제네시스 G80(3.5 Turbo 풀옵션) 자동차를 비롯해 LG 스타일러, 아이패드 프로, 에어팟 프로 등의 선물을 증정한다. 보너스 미션에 참여한 회원에게는 추첨을 통해 M포인트를 선물한다.

현대카드 관계자는 "현대카드 앱을 데이터 사이언스를 기반으로 한 고객 맞춤형 혜택을 제공하고, 고객의 라이프스타일을 선도하는 플랫폼으로 발전시킬 계획"이라고 말했다.

