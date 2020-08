빈폴, '하이 러시' 스니커즈 출시

[아시아경제 조유진 기자] 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 111,000 전일대비 1,500 등락률 +1.37% 거래량 62,936 전일가 109,500 2020.08.11 09:10 장중(20분지연) close 패션부문의 빈폴은 라이프스타일 기반 스포츠 운동화인 테니스화의 디자인과 미래 감성의 아웃솔을 더한 하이브리드 운동화 ‘하이 러시’를 출시했다고 11일 밝혔다.

하이 러시는 네트 플레이를 의미하는 테니스 용어인 '러시'와 밀려드는 큰 흥분이나 기쁨 등을 의미하는 '하이'를 합친 합성어다.

이번 신제품은 빈폴이 자체 개발한 액체 주입 방식의 '인젝션 파일론 아웃솔'로 가볍고 편안한 착용감을 주는 동시에 6cm의 높이로 키가 커 보이는 효과가 있다.

또 스니커즈 바닥에 고무 재질 완충제 성형 코르크 인솔로 디자인해 쿠션감을 한층 높였고, 별도의 펀칭 디자인과 메시 원단 사용으로 통기성까지 더했다.

블랙, 화이트, 그린, 네이비 등 4개 색상으로 빈폴 멘, 레이디스, 키즈 등에서 출시된다.

반동수 빈폴멘 팀장은 “지난 2016년 가을겨울 시즌부터 내놓은 어반 스니커즈가 매 시즌 완판을 거듭하면서 다양한 형태의 슈즈를 기획하고 있다” 라며 “테니스화의 디자인적 포인트와 미래적인 감성의 아웃솔의 결합으로 스포티즘과 캐주얼리즘의 차별화된 스타일링을 연출하기에 제격이다” 라고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr