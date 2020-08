부산 기장군, 태풍 ‘장미’ 대비 총력 안전태세

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 제5호 태풍 장미가 오후 3시를 기해 부산과 가장 근접한 곳에 상륙이 예상됨에 따라 기장군은 이날 오전 10시 직원 전원이 참석한 상황판단 회의를 열었다.

오규석 기장군수 주재로 열린 이 날 회의에서 태풍에 의한 강풍과 호우 피해를 최소화하기 위해 읍면별 취약지역에 대한 사전 점검과 예방조치에 대해 논의했다.

오 군수는 “도로변과 공사장, 해안가, 산책로 등에서 광범위하게 사용하고 있는 라바콘을 즉시 철거하라”고 지시했다.

오 군수는 “강풍에 날려 2차 사고를 유발할 수 있는 위험시설물을 일제히 제거해 주민 안전을 확보할 것”을 주문했다.

기장군은 태풍 상황을 예의주시하며 매뉴얼에 따라 신속·정확하게 판단해 실행하고, 태풍 근접 시에는 재난방송과 재난문자를 활용해 주민에게 시간대별 상황을 전파하기로 했다.

지난 폭우 등으로 복구가 완료되지 않은 취약지역 시설물에 대해서도 즉각적인 조치를 취하기로 했다.

일광신도시 사거리에 맨홀 뚜껑이 고정되어 있지 않아 안전사고가 우려되는 지점에 대해 부산도시공사가 즉각 수리하도록 주문했다.

또한 정관읍 병산리의 해운대CC 인근 안전시설물 미설치, 보도블록 훼손, 도로 유실, 가로수 미정비 등 전반적인 사항에 대해서 관련 기관·업체 등에 신속한 정비를 요청했다.

기장군은 취약지에 대한 예찰과 점검 등 안전조치를 강화하는 한편, 태풍 상황에 따라 재난안전대책본부를 가동해 태풍 피해를 최소화하기 위해 총력대응 시스템을 가동 중이다.

