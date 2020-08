김병민 "10시간 마라톤 회의로 통합당 10대 정책 마련할 것"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 미래통합당이 10일 '10시간 마라톤 회의'를 열고 당의 비전을 담은 10대 분야 정책을 마련한다.

김병민 통합당 정강정책특위 위원장은 이날 오전 특위 회의 모두발언에서 "오직 국민의 관점에서 변화하고 혁신을 이끌어가는 정당의 모습을 보일 것"이라며 이같이 말했다.

앞서 특위는 당명과 정강정책 등을 논의했고, 이날 마라톤 토론을 통해 정강정책에 담길 10대 정책을 마련할 계획이다. 김 위원장은 "당명에 이어 10대 정책을 마무리하는 시간이 10시간의 마라톤 회의가 될 것"이라며 "미래 변화를 시도하는, 사회적 약자와 손잡고 함께 동행할 수 있는 모습을 담아야 하고 환경과 여성, 국가공동체 의제들에 대한 개혁적 모습이 정강정책에 잘 담겨야 한다"고 강조했다.

10대 정책에는 기회와 공정, 경제혁신, 양성평등, 환경, 사법개혁 등의 분야가 골고루 담길 예정이며 국회의원 3선 초과 연임 금지, 청와대 민정수석실 폐지 등이 검토되고 있다.

이지현 특위 위원은 "홍콩 사태를 보며 민주주의가 얼마나 소중하고 잘 다뤄야 하는지, 지키기 얼마나 힘든지 느꼈다"며 "궁극적으로는 이런 걸(민주주의) 지키기 위해서 하는 것"이라고 말했다. 이재원 위원은 "논란도 있겠지만 통합당이 새로운 정당이라는것을 보여줄 시금석이 오늘 반드시 탄생할 것"이라고 말했다.

김소양 위원은 "다음 세대가 꿈꾸는 방향을 견지하도록 했고, 복지와 저출산 양성평등 관련 분야에 대해 주로 의견을 개진했다"고 말했고, 박수영 위원은 "보수당이 늘 가만히 멈춘 정당이 아닌 진보하는 보수정당이 되도록, 개혁 혁신 아젠다를 내놓을 수 있는 정당이 돼야 한다"고 말했다.

