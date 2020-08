최정우의 '매직', 배터리 소재 사업…전기차업계 주목받는 포스코케미칼

[아시아경제 황윤주 기자] 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 93,100 전일대비 4,900 등락률 -5.00% 거래량 1,012,271 전일가 98,000 2020.08.14 15:30 장마감 close 이 국내 배터리 3사의 성장과 함께 3분기부터 실적 개선과 함께 포스코그룹의 캐쉬카우로 거듭날 것이란 전망이 나온다. 본업인 철강 시황 침체 속에서 에너지사업과 함께 '모빌리티 소재' 사업을 그룹의 신성장동력으로 삼고 공격적인 투자를 단행한 최정우 회장의 전략이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 빛을 발하고 있는 것으로 풀이된다.

16일 업계에 따르면 포스코케미칼은 2895억원을 투자해 오는 9월부터 차세대 양극재(NCMA)를 생산한다. 이를 통해 2022년까지 양극재 생산 능력을 연간 7만t 규모까지 확대할 예정이다. 이는 60Kwh급 전기차 배터리 84만여대에 사용될 수 있는 규모다.

음극재 역시 최 회장 취임 후 2공장 증설에 돌입한 상태다. 2022년까지 음극재 연산 7만6000t(고성능 전기차(60kwh급 기준 배터리 장착) 약 126만대 공급량)을 목표로 삼고 있다.

이번 투자로 글로벌 배터리 1위 기업인 LG화학과의 '배터리 밸류체인'이 더욱 견고해지는 모양새다. 새로 깔리는 양극재 라인에는 NCMA 양극재가 생산되는데, 업계에서는 출력과 안정성을 모두 만족하는 NCMA 양극재가 전기차 대중화의 기폭제가 될 것으로 기대하고 있다. LG화학이 2022년부터 납품하는 배터리 제품에 포스코케미칼의 NCMA 양극재가 탑재될 것으로 전해졌다. 특히 시장 전문가들은 LG화학의 폴란드 공장 수율이 올라가면서 포스코케미칼 역시 하반기 매출이 크게 늘며 포트폴리오도 바뀔 것으로 전망하고 있다.

증권정보업체 에프앤가이드에 따르면 포스코케미칼의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 21.7% 증가한 4500억원, 영업이익은 7.4% 감소한 259억원으로 추정하고 있다.

2분기 실적은 기대에 못 미쳤지만 2차전지(전기차 배터리) 소재 부문만 보면 눈에 띈다. 배터리 소재 사업 매출은 946억원으로 전년 동기 대배 51.7% 증가했고, 올해 1분기보다 8.7% 늘었다. 특히 매출 비중이 작년 17.4%에서 올해 27.8% 로 뛰면서 체질도 '모빌리티 소재' 기업으로 변화하고 있다.

포스코케미칼의 성장을 두고 그룹 내외부에서는 불확실한 경영 환경 속에서도 모빌리티 소재 사업을 그룹의 신성장동력으로 키우겠다는 최 회장의 전략이 통했다는 평가가 나온다.

포스코케미칼이 전기차 배터리 시장의 고속성장으로 양·음극재 증설을 단행하면서 그룹 내 위상도 높아지는 겹호재를 맞이하고 있다.

업계 관계자는 "포스코는 5대 그룹사로 포스코인터내셔널, 포스코건설, 포스코에너지, 포스코케미칼, 포스코ICT를 꼽는데, 최근 포스코케미칼이 톱3 그룹사에 준하는 의전을 받고 있다"며 "재계뿐만 아니라 글로벌 기업들이 모빌리티 사업을 키우면서 포스코케미칼 역시 중요성이 커지고 있다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr