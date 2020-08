백군기 용인시장, 침수현장 찾아 격려

[아시아경제(용인=이영규 기자] 백군기 용인시장이 7일 폭우로 침수 피해를 입은 처인구 원삼ㆍ백암면 수해 이재민을 돕는 자원봉사자와 민간단체 등을 격려하고 법륜사와 이동면 맹리 주택 등 침수 복구가 한창인 현장을 찾아 관계자들을 격려했다.

백 시장은 이날 처인구 이동면 담쟁이 농산물판매장을 방문해 수해 이재민들에게 전달할 밑반찬을 만드는 한국여성농업인 용인시연합회 회원 등을 격려했다.

한국여성농업인 용인시연합회는 이날 백암면 이재민들에게 전달할 각종 밑반찬을 만들었다.

백 시장은 이어 백암면 행정복지센터에서 반계숭모회로부터 수해 이재민들을 위해 써 달라며 성금 200만원을 기탁받고 감사함을 전달했다.

반계 숭모회는 조선시대 실학자 유형원 선생의 정신을 기리는 민간단체로 봉사활동과 장학사업 등을 펼치고 있다.

백 시장은 또 수해 복구 작업이 진행되고 있는 원삼면 법륜사와 맹리 주택을 방문해 복구 현장을 살펴보고 봉사자들을 격려했다.

백 시장은 "수해를 입은 이재민을 위해 봉사하는 따뜻한 마음의 봉사자들과 민간단체 등에 감사한다"며 "빠른시일 내 피해를 복구할 수 있도록 총력을 기울이겠다"고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr