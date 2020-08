국민의당 "靑, 면피용 비서진 물갈이…김상조·김현미·추미애 여전히 건재"

[아시아경제 김혜민 기자] 국민의당은 7일 노영민 대통령 비서실장을 비롯해 청와대 핵심 참모들이 사의를 표명한데 대해 "면피용 비서진 물갈이"라고 혹평했다.

홍경희 국민의당 수석대변인은 이날 논평을 통해 "잇따른 부동산 정책 실패에 따른 부정적 여론이 확산되고, 여당 지지율이 야권에 추월 직전의 상황까지 몰리며 부득불 비서진 교체라는 카드를 황급히 집어들었다"며 이 같이 말했다.

홍 수석대변인은 "대통령의 정무적 판단을 뒷받침하지 못한 비서진 교체는 당연하다"면서도 "정작 무거운 책임감을 가지고 가장 먼저 자리에서 물러나야 할 사람들은 이번에도 철갑옷을 두른 채 건재하다"고 날을 세웠다. 그는 교체해야 할 인사로 김상조 청와대 정책실장과 김현미 국토교통부 장관, 추미애 법무부 장관을 지목했다.

홍 수석대변인은 "이번 물갈이가 알맹이 빠진 면피용 여론 달래기가 아니냐는 의구심이 드는 대목"이라며 "부동산 참극을 불러온 주역들에 대한 엄정한 책임을 묻고 과감한 후속 인사를 단행하라"고 촉구했다.

그는 이어 "문제는 정책이 아닌 사람"이라며 "인사를 통해 정부가 여론을 수렴하고 비정상을 정상으로 환원하겠다는 시그널을 국민들께 주지 않는 이상 정권의 명운도 바닥으로 추락할 것임을 명심하길 바란다"고 덧붙였다.

한편 노 비서실장을 비롯해 비서실 소속 수석 비서관 5명(강기정 정무수석, 윤도한 국민소통수석, 김조원 민정수석, 김거성 시민사회수석, 김외숙 인사수석)은 이날 오후 최근 상황에 종합적인 책임을 지겠다며 사의를 표명했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr