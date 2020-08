[아시아경제 구채은 기자] LG유플러스가 올 2분기 실적 컨퍼런스콜을 통해 "디지털 뉴딜과 관련해 내년 내후년도에 많은 예산이 편중돼 있고, 이 사업 분야가 LG유플러스의 사업과 겹치는 부분이 많다. 인원과 자원을 집중해서 이 시장을 공략할 것"이라고 말했다.

