[골프토픽] 올해 마스터스 "무관중 경기 유력"

[아시아경제 노우래 기자] ○…'명인열전' 마스터스토너먼트가 올해는 무관중으로 열릴 전망이다.

하디 데이비스 미국 조지아주 오거스타 시장은 최근 지역 매체와의 인터뷰에서 "지금 PGA챔피언십이 무관중으로 펼쳐지고 있는데 아마 오거스타내셔널에서도 마찬가지가 될 것"이라고 했다. 이어 "오거스타내셔널은 모든 입장객을 대상으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검사를 잘 해낼 능력과 돈이 있다"면서도 "어쨌든 대회가 열리는 것이 중요하다"고 덧붙였다.

해마다 4월 열리는 마스터스는 올해 '코로나19' 때문에 11월로 연기됐다. 지역 매체에 따르면 최근 2주간 인구 약 20만명인 오거스타시에서 1460건의 확진자가 발생한 것으로 집계됐다. 올해 남자 골프 4대 메이저 중 디오픈은 취소됐고, US오픈은 9월에 무관중으로 벌어진다. 첫 메이저인 PGA챔피언십은 6일 밤 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 히딩파크TPC에서 개막해 갤러리 없이 진행 중이다.

