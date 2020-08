세종대, 고해상도 우주 유체역학 시뮬레이션 'Sejong Suite' 만들어

[아시아경제 이현주 기자] 세종대학교는 그라지아노 로시 물리천문학과 교수, 우주론 연구실과 함께 고해상도 우주 유체역학 시뮬레이션 'Sejong Suite'를 만들었다고 6일 밝혔다.

Sejong Suite는 라이먼 알파 숲을 통해 본 높은 적색 편이에서의 우주 거미줄 구조에서 나타나는 암흑 영역에 대한 300여개의 고해상도 우주론 유체역학 시뮬레이션이다. 국가슈퍼컴퓨팅센터와 한국연구재단의 지원을 받아 연구가 진행됐다. Sejong Suite는 라이먼 알파 숲에서 요구되는 비선형적인 진화와 작은 규모에서 바리온의 복잡한 영향들을 정확히 그려준다. 또 질량이 있는 중성미자들과 암흑 물질의 존재를 그려볼 수 있게 해준다. 세종대는 이번 성과를 바탕으로 바리온 음향진동 분광 확장 관측 연구와 암흑 에너지 분광 관측 기구에서 제공되는 많은 알파 숲 자료들을 해석할 수 있을 것으로 기대했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr