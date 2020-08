보맵, 마이데이터 사업 대비 빅데이터랩실 신설

[아시아경제 오현길 기자] 보맵은 마이데이터 사업 대비를 위해 빅데이터랩실을 신설하고 데이터분석 전문가를 영입했다고 6일 밝혔다.

보맵에서 영입한 이승윤 박사 서강대 수학과를 졸업하고 오하이오 주립대학교에서 확률론을 전공으로 박사 학위를 받았다. 서울대 통계학과 연구원, 고려대학교 경영대학원 연구교수를 역임했다. 보험, 증권, 은행 등 유수의 금융기관 컨설팅과 프로젝트를 총괄한 금융 빅데이터 분야에 지식과 경험을 가진 데이터분석 전문가다.

빅데이터랩실은 데이터 기반 한 연구와 실험으로 서비스 완성도를 높이고 사내 데이터분석 역량 강화에 집중해 마이데이터 사업을 대비할 예정이다.

텍스트 마이닝 기술을 응용한 보험약관 분석 시스템과 협업 필터링 등 최신 머신러닝 기법을 이용한 보험상품 추천 시스템을 개발하고, 보장분석과 보험약관 분석 시스템을 연동해 서비스를 고도화한다.

류준우 보맵 대표는 "금융 빅데이터 전문성과 경험을 갖춘 이승윤 박사의 합류로 보맵 서비스가 한단계 진화할 것을 기대한다"며 "데이터 기반으로 고객의 관심사와 특성에 맞는 고객 중심의 보험상품과 서비스에 차별화를 이룰 것"고 말했다.

