갤럭시폰에서 만나는 '빨강머리 앤'…대원미디어 인기 캐릭터 출동

'디스타즈'는 대원미디어에서 새로 내놓은 자체 제작 캐릭터들

[아시아경제 금보령 기자] 삼성전자 스마트폰에서 '빨강머리 앤', '눈보리', '곤' 등을 만날 수 있게 됐다.

대원미디어 대원미디어 048910 | 코스닥 증권정보 현재가 6,240 전일대비 30 등락률 +0.48% 거래량 25,624 전일가 6,210 2020.08.06 10:04 장중(20분지연) close 는 삼성전자 스마트폰의 '갤럭시 테마'에서 빨강머리 앤 등 인기 캐릭터를 활용한 디지털 콘텐츠를 출시한다고 6일 밝혔다.

갤럭시 테마는 스마트폰의 잠금화면이나 배경화면, 아이콘 등을 직접 꾸밀 수 있는 애플리케이션이다. 갤럭시 스마트폰 사용자라면 누구나 갤럭시 테마에 접속 가능하다.

대원미디어는 갤럭시 테마에 빨강머리 앤을 비롯한 눈보리, 곤, '디스타즈', '챈치또' 등 인기 캐릭터들의 테마를 이날부터 순차적으로 출시한다. 신규 론칭을 기념한 이벤트 및 프로모션도 예정돼 있다.

디스타즈의 경우 대원미디어가 온라인 사업 강화를 위해 새롭게 선보이는 자체 제작 캐릭터들이다. 갤럭시 테마에서 처음으로 공개한다.

대원미디어 관계자는 "대중들에게 많은 사랑을 받고 있는 대원미디어 보유 인기 지식재산권(IP)들의 비즈니스 형태를 디지털 사업 영역으로도 확대해 나가고자 한다"며 "이와 함께 당사가 새롭게 선보이는 자체 제작 캐릭터들도 디지털 사업 영역에서 큰 역할을 할 것으로 기대한다"고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr