BBQ, 기흥휴게소에 '그랩 앤 고' 특화 매장 오픈

[아시아경제 최신혜 기자] 제너시스 비비큐가 경부고속도로 기흥휴게소(부산방향)에 ‘그랩 앤 고’ 시스템을 적용한 특화 매장을 오픈했다고 6일 밝혔다.

BBQ 기흥휴게소점은 약 142㎡(43평)넓이의 프리미엄 카페형 매장으로, 좌석 규모 총 66석에 휴게소 이용객 특성을 고려해 미리 조리된 음식을 바로 먹거나 가져갈 수 있는 미국식 그랩 앤 고 시스템을 갖췄다.

그랩 앤 고는 제품이 조리될 때까지 기다려야 하는 기존 테이크 아웃과 달리, 진열대에 조리된 제품들이 준비되어 있어 원하는 메뉴를 바로 구입해 어느 곳에서나 즉시 먹을 수 있는 것이 큰 장점이며, 또 체류 시간이 짧은 휴게소 이용객들에게 안성맞춤이다. BBQ가 미국 맨해튼 매장에 도입해 크게 성공을 거둔 판매 형태로, 올해 4월 용산 아이파크몰점을 통해 처음으로 국내에 본격 도입했다.

BBQ 기흥휴게소점은 치킨 이외에도 샐러드, 샌드위치, 컵밥, 소떡소떡 등 90여 가지의 BBQ 전 메뉴를 한 곳에서 맛볼 수 있는 곳이다. 이를 통해 휴가철이나 주말 여행에 나서는 가족 단위 여행객들의 다양한 니즈를 모두 충족시킬 수 있을 것으로 기대를 모으고 있다. 아울러 BBQ 기흥휴게소점은 매장 식사 및 테이크 아웃은 물론 인근 주거지역 배달도 가능하다.

한편, 기흥휴게소는 식당가를 비롯해 다양한 패션, 라이프스타일 매장이 입점해 있는 복합쇼핑몰 형태로 운영되고 있으며, 일 평균 3만명, 월 100만명의 유동인구가 유입되는 곳이다. 또한, 인근 지역주민이 차량 없이 방문이 가능할 정도로 접근성이 뛰어난 휴게소다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr