[아시아경제 오현길 기자] 보험개발원은 침수차량으로 인한 소비자 피해를 예방하기 위해 카히스토리에서 무료로 침수차량 조회 서비스 제공한다고 6일 밝혔다.

개발원에 따르면 침수로 인한 차량 피해건수는 최근 4년간 1만857건으로 이 가운데 침수전손은 7100건, 침수분손은 3757건을 차지했다.

연간 침수차량 피해중 장마철 집중호우로 인해 7월~10월 침수차량 비중이 90%이상 차지하는 것으로 파악됐다.

개발원 카히스토리에서는 차량번호나 차대번호를 입력하면 침수차량 여부 확인이 가능하다.

개발원 관계자는 "장마철 이후 중고차 구입계획이 있는 소비자는 카히스토리 무료침수차량 조회서비스를 이용해 침수차량 여부를 확인하는 것이 좋다"며 "사고정보 이외에 주행거리정보 및 파손부위정보 등 다양한 정보를 카히스토리를 통하여 제공하고 있다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr