김근식 "김진애도 부동산 못 잡는 것 알아챈 것…무책임의 극치"

[아시아경제 이지은 기자] 김진애 열린민주당 의원이 본회의에서 '집값 올라도 상관없다, 세금만 잘 내라'는 취지로 말한 것과 관련, 미래통합당 서울 송파병 당협위원장 김근식 경남대 교수가 "무책임의 극치"라고 지적했다.

김 교수는 5일 페이스북에서 "'세금만 내라'보다 '부동산 올라도 상관없다'는 말이 더 문제"라며 이같이 말했다.

그는 "어제 본회의 발언이 논란이 되자 국민에게 한 게 아니고 통합당 의원에게 한 말이라고 말을 바꾼다. 여권의 특기인 '남탓'과 '발뺌'의 대가답다"고 지적하며 "부동산 문제도 지난 정권 탓, 토건세력 탓, 은행 탓, 다주택자 탓, 수도 서울 탓 하더니 어제 김 의원은 법안통과 안한 '20대 국회 탓'까지 새로 추가했다"고 지적했다.

김 교수는 "결국 세금만 따박따박 내라는 거만한 발언에 국민들이 분노하니까, 국민이 아니라 야당에 한 말이라고 '발뺌 신공'을 보인다"며 "면전에서 욕하고 상대가 화내니까 당신한테 한게 아니라고 능청스레 잡아떼는 한편의 드라마같다"고 비판했다.

이어 "어제 발언 내용에 더 큰 충격은 세금만 내라는 고압적 태도보다 부동산 값 올라도 상관없다는 '무책임의 극치'였다"며 "수십번이나 정책을 발표하면서 수요 억제, 세금 폭탄, 전세 규제, 대출 규제 등으로 집값 잡히니까 걱정말라며 무주택자, 임차인들 감언이설해놓고, 부동산 올라도 상관없다고요?"라고 반문했다.

그는 "진성준 (민주당) 의원이 본심 드러낸 데 이어, 정부가 부동산 값 못잡는다는 걸 김 의원도 알아차린 것"이라며 "어차피 부동산은 못잡으니 세금이나 걷어서 헬리콥터 살포 맘껏하려는 문 정권의 본심이 부지불식 드러난 거 아닐까"라고 비판했다.

