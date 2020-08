상반기 순익 372%↑ 판 키우는 카뱅, 아파트담보대출로 부활 잰걸음 케뱅(종합)

앱 이용자 1위 카카오뱅크, 순익·여수신 등 고속성장 지속

절치부심 케이뱅크, 2년 공들인 대출상품으로 재도약 박차

[아시아경제 김효진 기자] 카카오뱅크가 고속 성장을 이어가는 가운데 케이뱅크가 재도약에 시동을 걸면서 비대면 인터넷전문은행 시장이 달아오르고 있다. 내년에 출범할 토스뱅크까지 가세하면 시장은 더 급속하게 팽창할 것으로 관측된다.

5일 은행권에 따르면 카카오뱅크는 올 2분기 약 268억원의 당기순이익을 기록했다. 상반기 누적으로는 453억원의 순이익을 올렸다. 지난해 상반기(96억원)에 견줘 무려 372%나 증가한 결과다.

6월 말 기준 자산규모는 24조4000억원으로 전분기 대비 1조원 커졌다. 주력 상품인 신용대출과 전월세보증금 대출 등의 대출 잔액은 상반기 중 14조8800억원에서 17조6800억원으로 상승했다. 지난해 상반기 55조원이었던 이체금액은 올 상반기 100조원으로 2배 가까이 늘었다.

같은 기간 사잇돌대출을 포함한 중금리 대출 공급액은 6600억원을 기록했다. 카카오뱅크는 지난해에 이어 올해도 중금리 대출 공급액 1조원 달성을 통해 서민금융 서비스를 확대할 방침이다.

호실적을 이끈 요인은 이용자의 가파른 증가다. 지난 6월 말 기준 카카오뱅크 모바일 애플리케이션(앱) 월간활성이용자(MAU / 안드로이드ㆍiOS 순합산 기준ㆍ코리안클릭 집계)는 약 1100만명으로 국내 전체 은행 앱 가운데 1위로 파악됐다. 카카오뱅크에 월 1회 이상 접속하는 이용자는 지난해 12월 1062만명에서 지난 6월 1173만명으로 늘었다. 계좌개설 고객은 지난해 말 1134만명에서 지난 달 말 1275만명으로 많아졌다.

20~30대의 이용률이 47%로 특히 높은 가운데, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등에 따른 비대면 추세의 확산으로 지난 5월 계좌개설 신규 고객 중 50대 이상의 비율이 17%를 기록하는 등 상대적으로 연령이 높은 이용자의 유입도 확대되고 있다고 카카오뱅크는 설명했다.

수신과 여신은 22조4000억원ㆍ17조7000억원으로 각각 전월 대비 860억원ㆍ3330억원 불어났다. 이용자 및 대출 증가에 따른 이자이익의 확대 등이 호실적을 견인한 것으로 카카오뱅크는 분석했다.

비이자 부문에서는 주식계좌개설 신청과 신용카드 모집 대행 서비스 출시의 영향으로 적자폭이 개선됐다. 카카오뱅크의 주식계좌개설 신청은 지난해 말 114만건에서 지난 6월 말 218만건으로 2배 가까이 늘었다. 카카오뱅크는 현재 한국투자증권ㆍNH투자증권ㆍKB증권과 주식계좌개설 사업을 운영 중으로 앞으로 협업사를 추가할 계획이다.

바젤III 기준 자기자본비율(BIS)은 6월 말 14.03%다. 연체율은 0.22%로 낮은 수준을 유지하고 있다. 상반기 명목순이자마진(NIM)은 1.60%다.

카카오뱅크 관계자는 "지속적인 성장 및 자본 확충을 위해 하반기부터 기업공개(IPO)를 위한 실무 준비에 나설 예정"이라면서 "모바일에서 완결된 금융서비스를 통해 소비자들의 편익을 더욱 확대하겠다"고 말했다.

1호 인터넷전문銀 케이뱅크 부활 시동

이달 중 출시할 아파트담보대출 필두

자금난으로 정상적인 대출영업을 못하던 인터넷전문은행 '맏형' 케이뱅크는 최근 대규모 증자로 자본금을 9000억원까지 늘리면서 재도약에 박차를 가하고 있다. 케이뱅크는 2년여에 걸친 개발 끝에 이달 중 출시하는 비대면 아파트담보대출로 성장의 발판을 마련한다는 복안이다.

케이뱅크의 아파트담보대출은 소득정보 스크래핑 기술을 활용해 별다른 서류 발급 없이 예상 한도와 금리를 손쉽게 조회할 수 있는 것이 특징이다. 대출 실행 시 필요한 서류는 소득증빙서류(2년치 원천징수영수증 또는 갑근세 원천징수확인서)와 등기권리증(등기필증) 등 2가지로 간소화했다. 케이뱅크는 대출 신청에서 승인에 걸리는 시간은 빠르면 이틀 수준으로 단축될 것으로 보고 있다.

케이뱅크는 지난 달 1일 파킹통장 '플러스박스'를 출시한 데 이어 13일 신용대출 상품 3종을 선보이며 영업 정상화에 시동을 걸었다. 케이뱅크의 지난 달 수신 잔액은 전월 대비 약 4800억원 늘었고 여신 잔액은 상품 출시 약 보름 만에 1700억원 늘었다. 케이뱅크는 하반기 영업을 본격화해 주요 지표를 지금의 두 배 이상으로 끌어올린다는 계획이다.

케이뱅크는 앞으로 KT와 연계한 프로모션 강화, 1대 주주인 비씨카드와의 카드사업 등 협업, 핀테크(금융기술) 기업 세틀뱅크와의 제휴를 통한 '010 가상계좌' 서비스 출시, 기업간거래(B2B)로의 비대면 금융영업 확장 등을 통해 영업을 다각화한다는 방침이다.

금융권 관계자는 "카카오뱅크가 시장을 이끌고 케이뱅크가 빠르게 쫓아가는 상황에서 토스뱅크가 출범하면 금융의 흐름이 비대면 중심으로 더 빠르게 이행할 것"이라면서 "인터넷전문은행 시장의 확장이 앞으로 더 빨라질 것으로 보인다"고 말했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr