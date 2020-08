진안 마이산북부상가 신메뉴 출시, 홍삼삼겹살 시식회 개최

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 지난 4일 진안 마이산 북부상가에서 나해수 부군수, 군의원, 북부번영회 회원, 관계자 50여명이 참석한 가운데 홍삼삼겹살 시식회를 가졌다.

이번 행사는 코로나19 장기화, 홍삼축제 취소 등으로 침체된 북부관광단지와 상가 활성화를 위한 자구 노력으로 오랜기간 관광단지를 대표할 신메뉴 개발 및 출시에 합의하고 지역 특산품인 진안홍삼을 활용한 홍삼삼겹살 메뉴를 개발, 상품화를 위해 시식행사를 마련하게 되었다.

홍삼삼겹살은 홍삼특제 소스에 고기를 재워 구워먹는 요리로 지방 분해 효능이 있는 홍삼을 삼겹살에 접목해 지방이 많은 삼겹살을 먹는 데 부담을 느끼는 고객들도 건강 걱정 없이 즐길 수 있도록 하였다.

마이산북부상가번영회 오우근 회장은“북부상가가 합심하여 가성비 좋고 건강까지 생각한 신메뉴를 개발하게 되었다. 6개 식당이 참여하는 홍삼삼겹살 드시러 마이산 북부관광단지에 꼭 한번 방문해 주시기 바란다”고 말했다.

나해수 진안군 부군수는“진안을 대표하는 음식 개발과 코로나 위기를 슬기롭게 대처해 가는 북부상가 번영회원들의 열정과 의지, 노력에 감사하고 진안군에서도 상가 활성화에 적극 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김태인 기자 kti1457@asiae.co.kr