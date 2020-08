아워글래스, 언락드 마스카라 출시

[아시아경제 조유진 기자] 신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 031430 | 코스피 증권정보 현재가 146,500 전일대비 1,500 등락률 +1.03% 거래량 3,648 전일가 145,000 2020.08.04 09:19 장중(20분지연) close 의 럭셔리 메이크업 브랜드 아워글래스는 '언락드 인스턴트 익스텐션 마스카라'를 출시한다고 4일 밝혔다.

언락드 인스턴트 익스텐션 마스카라는 브랜드의 기술력이 집약된 가벼운 포뮬라와 3D 입체 형태의 촘촘한 브러쉬가 내장돼 속눈썹을 연장한 듯 아찔하고 긴 롱래쉬를 연출해준다.

필름 코팅을 입혀 번짐이나 가루날림을 방지해주며, 독자적으로 개발된 3D몰드 형태의 브러쉬가 속눈썹을 한 올 한 올 올려 뭉침 없이 고르게 발리는 것이 특징이다.

특히 저자극 워셔블 타입으로 따뜻한 물과 리무버로 쉽고 부드럽게 씻어낼 수 있어 연약한 눈가 피부의 자극을 최소화할 수 있다.

브랜드의 신념에 따라 전세계적으로 동물 실험을 하지 않은 크루얼티 프리 제품이며, 100% 비건 성분만으로 제작됐다.

이번 신제품은 전국 주요 백화점 내 아워글래스 매장 및 신세계인터내셔날 공식 온라인몰 에스아이빌리지를 통해 구매할 수 있다.

