전주한옥마을 세계적 명소로 ‘우뚝’

영국 여행매거진, 전주를 꼭 가봐야 할 여행지로 추천

전주한옥마을.

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 도심 속 전통의 멋을 간직한 전북 전주한옥마을이 영국을 대표하는 여행매거진에 꼭 가봐야 할 여행지로 추천됐다.

3일 시에 따르면 영국의 여행매거진인 트레블위클리는 ‘올해와 내년에 방문할 아시아 최고의 여행지’(Ask the operators: Best places to visit in Asia this year and next)에서 전주를 꼭 가봐야 할 여행지로 손꼽았다.

트레블위클리는 지난 1969년 창간된 트레블위클리는 4만5000명 이상의 구독자를 보유하고, 연 평균 약 780만 명이 웹사이트에 방문하는 유명 주간잡지이다.

전주한옥마을. 사진=전주시 제공

이 여행매거진에서 동남아시아·중국지역 상품매니저인 크리스 그리너는 “전주는 한옥마을로 잘 알려진 도시로, 비빔밥과 김치와 같은 음식을 맛보기 위한 미식투어라면 실패가 없을 것이다”고 소개했다.

또 “한국은 현대적이며 붐비는 서울도 멋지지만, 전주는 한옥 게스트하우스에서 하룻밤을 묵을 수 있는 매력적인 곳이다”며 “평범한 일상에서 벗어나 새로운 것을 찾는 사람에게 적합한 여행지일 것이다”고 설명했다.

시는 코로나19 이후 여행객들이 비행기를 타고 해외로 여행하는 것 자체가 큰 모험이 될 수 있는 상황서 그간 경험한 것과는 색다른 여행지로 전주가 주목받을 수 있을 것으로 기대하고 있다.

향후 시는 포스트코로나 시대 관광산업을 이끌고 글로벌여행지로 자리매김하기 위해 콘텐츠와 온라인을 활용한 해외 홍보를 강화해 나갈 방침이다.

김승수 시장은 “전주의 가치가 세계인을 사로잡는 전주의 시대가 오고 있다”면서 “전주는 대한민국 문화수도로서 강력한 문화의 힘으로 글로벌 여행시대를 이끌어갈 것이다”고 말했다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr





